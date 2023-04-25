МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Пока обстоятельства складываются не в пользу "зерновой сделки", так как она до сих пор не выполнена и не получила пакетный характер, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Госдуме призвали пересмотреть условия "зерновой сделки"

"Что касается сделки — дело в том, что, несмотря на то, что столько времени прошло, она еще не выполнена. Она не приобрела пакетный характер. Те условия, которые касались нас, так и не реализованы. Поэтому пока обстоятельства не складываются в пользу этой сделки. Продолжаем дальше наблюдать", — пояснил он журналистам и отметил, что мировой продовольственный кризис не является прямым следствием выпадения с рынка украинского зерна, как и российских зерновых.

"Это может быть одним из факторов, но не решающим. Генезис другой, и это неоднократно российская сторона разъясняла", — сказал он.