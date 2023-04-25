МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Европейская экономика с ее низкими темпами роста и утраченной конкурентоспособностью является умирающей частью мировой экономики, заявил помощник президента России Максим Орешкин в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые". Орешкин спрогнозировал рост реальных зарплат россиян

"Рынок Европы и европейская экономика с точки зрения глобальной экономики — умирающая ее часть с низкими темпами экономического роста, с потерей конкурентоспособности", — сказал он и напомнил недавнее заявление главы евродипломатии Жозепа Борелля о том, что все хорошее состояние экономики Европы за последнее десятилетие базировалось на трех ключевых элементах, первый из которых — позитивная зависимость от поставок российских энергоносителей.