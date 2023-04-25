АСТАНА, 25 апр — ПРАЙМ. США предупредили Казахстан о росте рисков введения в отношении его компаний и банков вторичных санкций за оказание помощи России в уклонении от участия в наложенных на нее странами Запада торговых и финансовых ограничений, заявила во вторник помощник министра финансов США Элизабет Розенберг в ходе "круглого стола" в Астане. ЕС работает с Казахстаном для предотвращения обхода санкций

"Растет риск как в отношении Республики Казахстан, так и в отношении казахстанских компаний и казахстанских банков. Мы находимся в партнерстве с нашими казахстанскими коллегами, с представителями правительства, с представителями частного сектора для того, чтобы ясно обозначить эти риски существующие, а также последствия, которые могут возникнуть в связи с помощью Российской Федерации в уклонении от санкций и мер экспортного контроля", — сказала она.