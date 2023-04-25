МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Правительство отозвало поправки о налогах, включая НДФЛ для работающих в РФ из-за границы, в него надо внести ряд технических уточнений, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина. США предупредили Казахстан о рисках вторичных санкций за помощь России

"Да, подтверждаем. В законопроект необходимо внести ряд технических уточнений до направления в Государственную Думу", — отметили в правительстве.