ЦБ видит предпосылки для увеличения доли рубля в расчетах с зарубежными партнерами
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Банк России видит предпосылки для увеличения доли рубля во внешнеэкономических расчетах с зарубежными партнерами, стимулируя их через торговые контракты, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
"Мне представляется, что есть перспективы по увеличению доли рубля в расчетах. Но для этого нужно и, в первую очередь, даже возможно не через банки, а через торговые контракты, стимулировать наших зарубежных партнеров, которые обслуживаются в иностранных банках, открывать рублевые корреспондентские счета в России, соответственно, выходить на российские биржи, осуществляя продажу иных иностранных валют с учетом валютных пар, которые торгуются, и приобретая здесь рубли. Это, конечно, серьезным образом повысит устойчивость механизмов расчетов", — сказал он, выступая на Национальном нефтегазовом форуме.
"Весь прошлый год показал, что мы начинаем перестраиваться во внешней экономической деятельности на Юго-восток, это касается не только поставки товаров, работ и услуг, но и организации платежных систем и расчетов. Одновременно с этим наивно было бы предполагать, что мы полностью сегодня можем отказаться от использования резервных валют в расчетах, хотя год показал, что доля использования в расчетах иных валют — рубля, валют дружественных государств, — резко возросла", — отметил он.
По его словам, РФ выстраивает с партнерами и банками, находящимися на территории дружественных государств, плотные отношения через открытие корреспондентских счетов, проведение по ним необходимых расчетов, но этого недостаточно. "Нам принципиально важно, чтобы финансовая информация и сообщения о таких расчетах они тоже шли в альтернативных SWIFT системах для того, чтобы сохранить конфиденциальность информации", — подчеркнул он.
"Мы пытаемся в международных расчетах начать использовать такие инструменты, как криптоактивы, цифровые финансовые активы, которые сегодня урегулированы российским законодательством и есть понимание, как с ними работать. На эту тему готовится законодательство. И что не менее важно, мы пытаемся в ограниченных масштабах с нашими коллегами обсудить перспективы создания клиринговых систем", — сказал Чистюхин.
https://1prime.ru/state_regulation/20230425/840469236.html