МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Банк России видит предпосылки для увеличения доли рубля во внешнеэкономических расчетах с зарубежными партнерами, стимулируя их через торговые контракты, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Орешкин назвал ключевые направления развития российской экономики

"Мне представляется, что есть перспективы по увеличению доли рубля в расчетах. Но для этого нужно и, в первую очередь, даже возможно не через банки, а через торговые контракты, стимулировать наших зарубежных партнеров, которые обслуживаются в иностранных банках, открывать рублевые корреспондентские счета в России, соответственно, выходить на российские биржи, осуществляя продажу иных иностранных валют с учетом валютных пар, которые торгуются, и приобретая здесь рубли. Это, конечно, серьезным образом повысит устойчивость механизмов расчетов", — сказал он, выступая на Национальном нефтегазовом форуме.

"Весь прошлый год показал, что мы начинаем перестраиваться во внешней экономической деятельности на Юго-восток, это касается не только поставки товаров, работ и услуг, но и организации платежных систем и расчетов. Одновременно с этим наивно было бы предполагать, что мы полностью сегодня можем отказаться от использования резервных валют в расчетах, хотя год показал, что доля использования в расчетах иных валют — рубля, валют дружественных государств, — резко возросла", — отметил он.

По его словам, РФ выстраивает с партнерами и банками, находящимися на территории дружественных государств, плотные отношения через открытие корреспондентских счетов, проведение по ним необходимых расчетов, но этого недостаточно. "Нам принципиально важно, чтобы финансовая информация и сообщения о таких расчетах они тоже шли в альтернативных SWIFT системах для того, чтобы сохранить конфиденциальность информации", — подчеркнул он.

"Мы пытаемся в международных расчетах начать использовать такие инструменты, как криптоактивы, цифровые финансовые активы, которые сегодня урегулированы российским законодательством и есть понимание, как с ними работать. На эту тему готовится законодательство. И что не менее важно, мы пытаемся в ограниченных масштабах с нашими коллегами обсудить перспективы создания клиринговых систем", — сказал Чистюхин.