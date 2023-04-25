МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Страны восточной Европы после перекрытия большей части российского энергопотока в регион заняли 32 миллиарда доллара в 2023 году, что в три раза больше, чем в 2022, передает агентство Блумберг. Орешкин назвал ключевые направления развития российской экономики

"Восточноевропейские правительства используют международные долговые рынки, как никогда раньше… в этом году они уже заняли почти 32 миллиарда долларов, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года… это вызвано… перекрытием большей части российских энергопотоков в регион", — говорится в сообщении со ссылкой на данные, собранные агентством.

При этом отмечается, что Польша, Румыния и Венгрия впервые за десять лет вошли в пятерку крупнейших заемщиков среди развивающихся стран на зарубежных рынках, заняв 9, 6 и 5 миллиардов долларов соответственно.

Инфляция в Восточной Европе подскочила до 20% в некоторых странах, подчеркивается, что подобные показатели не фиксировались "десятилетиями". Аналитики агентства также ожидают, что в этом году дефицит бюджета Восточной Европы вырастает до 4,3% от общего ВВП региона по сравнению с 1,3% в 2021 году.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, — тогда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техобслуживанием турбин для "Северного потока" из-за санкций против РФ. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.