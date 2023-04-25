МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Государства глобального юга и востока, страны ближнего окружения, сейчас имеют для России принципиальное значение в вопросе экономического сотрудничества, заявил в ходе выступления на Национальном нефтегазовом форуме (ННФ) посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин. США предупредили Казахстан о рисках вторичных санкций за помощь России

"Мы исходим из того, что коллективный запад не настроен урегулировать накопившийся объем противоречий с РФ на равноправной основе и в переговорном ключе, поэтому основные возможности на внешних рынках лежат вне евроатлантического сообщества, вне евроатлантики. В этом смысле принципиальное значение для нас, возможности, с этим связанные, приобретают страны и народы глобального юга и востока", — сказал он.

По его словам, страны этих регионов внесут максимальный вклад в развитие мировой экономической жизни, указал дипломат.

"Концепция (внешней политики — ред.) постулирует открытость России для международного сотрудничества. Мы не уходим в самоизоляцию, мы не намерены этого делать, ни от кого не открещиваемся и не отказываемся ни от какого сотрудничества, если оно предлагается на равноправной и взаимовыгодной основе… Мы нацелены в этой концепции на укрепление связей с дружественными государствами. Концепция в числе приоритетов внешней политики РФ называет два ключевых государства — наш великий сосед Китай и наш привилегированный стратегический партнер Индия, а также наднациональные объединения, с которыми мы намерены развивать весь комплекс связей и уже это делает — это ЕАЭС, ШОС, БРИКС, Союзное государство, СНГ. Прежде всего это государства нашего ближнего окружения", — подчеркнул Сентюрин.

"В плане географической направленности — ближнее зарубежье, большое евразийское партнерство, исламский мир, глобальный юг и глобальный восток", — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин 31 марта утвердил новую концепцию внешней политики России. Исходя из документа, страна будет формировать новую модель сосуществования с европейскими государствами, позволяющую обеспечить безопасное, суверенное и поступательное развитие РФ, ее союзников и партнеров.