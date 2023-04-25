МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что внешние угрозы, риски, санкции не должны мешать выполнению социальных обязательств перед людьми. В МИД отметили важность сотрудничества с глобальным югом и востоком

"Выполнение социальных обязательств перед людьми — наша прямая обязанность, реализации которой не должны мешать любые внешние угрозы, риски, включая и санкции недружественных государств", — сказал он на стратегической сессии "Повышение благосостояния граждан".

Мишустин напомнил, что ключевыми направлениями работы являются снижение бедности, оказание адресной поддержки нуждающимся семьям с детьми, рост реальных зарплат и доходов населения, улучшение благополучия пенсионеров и других социально незащищенных категорий граждан.