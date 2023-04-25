МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в апреле сократился до 101,3 пункта с пересмотренного показателя марта в 104 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали снижение показателя до 104 пунктов с первоначального значения предыдущего месяца в 104,2 пункта.

Кроме того, индекс экономических ожиданий упал до 68,1 пункта с пересмотренного уровня марта в 74 пункта (первоначально показатель составлял 73 пункта).

Индекс экономических условий тем временем увеличился до 151,1 пункта с пересмотренного значения марта в 148,9 пункта (изначально мартовский показатель составлял 151,1 пункта).

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.