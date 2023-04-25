МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Почти 20 стран захотели присоединиться к группе БРИКС, сообщило агентство Bloomberg. БРИКС лишит США статуса гегемона, утверждает издание Asia Times

Представители организации, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, проведут встречу в Кейптауне, где обсудят возможное присоединение других стран к альянсу.

"Тринадцать стран обратились с просьбой о присоединении официально, еще шесть — неофициально. Заявки на участие мы получаем каждый день", — сказал посол ЮАР при организации Анил Суклал.

Говорить о расширении организации начали еще в прошлом году, когда Китай был временным председателем БРИКС. С момента своего образования в 2006 году группа приняла в свои ряды лишь одного нового члена в 2010 году — ЮАР. В ферале отмечалось, что присоединиться к организации хотят Саудовская Аравия и Иран.

Интерес также проявляли ОАЭ, Аргентина, Египет, Индонезия, Египет, Алжир, а также три страны в Африке.