МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Почти 20 стран захотели присоединиться к группе БРИКС, сообщило агентство Bloomberg.

Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования лидеров БРИКС.

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Представители организации, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, проведут встречу в Кейптауне, где обсудят возможное присоединение других стран к альянсу.

"Тринадцать стран обратились с просьбой о присоединении официально, еще шесть — неофициально. Заявки на участие мы получаем каждый день", — сказал посол ЮАР при организации Анил Суклал.

Говорить о расширении организации начали еще в прошлом году, когда Китай был временным председателем БРИКС. С момента своего образования в 2006 году группа приняла в свои ряды лишь одного нового члена в 2010 году — ЮАР. В ферале отмечалось, что присоединиться к организации хотят Саудовская Аравия и Иран.

Интерес также проявляли ОАЭ, Аргентина, Египет, Индонезия, Египет, Алжир, а также три страны в Африке.