МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в марте неожиданно увеличились на 9,6% по сравнению с пересмотренным показателем февраля – до 683 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ ожидали, наоборот, уменьшения показателя до 630 тысяч с изначально обнародованного уровня предшествовавшего месяца в 640 тысяч. Показатель февраля был пересмотрен до 623 тысяч.

По сравнению с мартом 2022 года, когда продажи составили 707 тысяч, в отчетном месяце зафиксировано падение на 3,4%.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.