ВАРШАВА, 25 апр — ПРАЙМ. Польша кредитуется в иностранных валютах быстрее всех в регионе, сообщает радиостанция RMF FM. Мишустин: внешние угрозы не должны мешать выполнению соцобязательств

"Налоговые поступления растут медленнее, а расходы — быстрее. С начала года правительство одолжило почти девять миллиардов долларов", — говорится в сообщении.

Радиостанция отмечает, что Польша, как и ряд других соседних стран уже более года несет издержки из-за ситуации на Украине. "Раздаются дотации на энергию, армии расширяются и оснащаются, а украинским беженцам предоставляется жилье, им обеспечивают образование и пропитание. Чтобы справиться с этими расходами, правительства стран Восточной Европы, как никогда, берут в долг в иностранных валютах", — отмечает радиостанция.

По данным RMF FM, уже в этом году страны региона одолжили почти 32 миллиарда долларов — это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего — 9 миллиардов – одолжила Польша. Далее следуют Румыния (6 миллиардов долларов) и Венгрия (5 миллиардов долларов).

Отмечается, что кредиты в 9 миллиардов долларов ставят Польшу по объемам на второе место в мире. Румыния занимает четвертое место, а Венгрия – пятое, опережая, например, Мексику с населением 130 миллионов человек.