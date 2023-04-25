ООН, 25 апр — ПРАЙМ. Ситуация вокруг "зерновой сделки" находится в тупике, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров. Биржевые цены на газ в Европе снизились до 447 долларов за тысячу кубов

"Что касается письма, которое вчера генсек передал на имя президента Путина, я надеюсь, что оно не утекло, потому что — это личная переписка между руководителем ООН и руководителем страны-члена ООН. Если ее предали гласности — эту бумагу, это будет не очень прилично", —сказал Лавров.

"Это будет означать очередную попытку оказать давление на ситуацию, которая не разрешается и которая заведена в тупик нашими западными коллегами", — подчеркнул он.