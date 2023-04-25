ООН, 25 апр — ПРАЙМ. Процесс дедолларизации в мире запущен, и большой вопрос, что дальше будет с Международным валютным фондом и Всемирным банком, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Лавров заявил, что ситуация вокруг зерновой сделки в тупике

"Кстати, то, что американцы запустили процесс дедолларизации и что этот процесс уже сейчас с большой тревогой анализируется, в том числе и местными, в США, политологами и экономистами — это факт. Если я правильно помню, за год доля доллара в мировых расчетах упала с 55% до 47%. 8% за год — это существенно", — сказал Лавров журналистам по итогам визита в Нью-Йорк.

По его словам, "переходы к расчетам в национальных валютах, в обход доллара, евро и йены, переход к выработке цифровых валют уже неостановим".

"И что дальше будет с международной валютно-финансовой системой, в том числе, с МВФ, например, со Всемирным банком — это очень большой вопрос", — отметил Лавров.

Глобализация не имеет перспектив, и ей на смену приходит регионализация, в которой активно участвует Россия в рамках таких объединений, как ШОС, ЕАЭС и БРИКС, также заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Глобализация уже не имеет никакой перспективы в том виде, в котором она была. Идет фрагментация мировой экономики, идет деглобализация и регионализация. Эти процессы в том числе мы ощущаем, и активно в них участвуем в рамках ШОС, ЕАЭС, соглашения между Евразийским экономическим союзом и Китаем, ну и в рамках БРИКС", — сказал он на пресс-конференции в рамках председательства России в СБ ООН.