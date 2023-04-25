ООН, 25 апр — ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у США есть устойчивое желание разрушить российскую экономику вне зависимости от администраций. Биржевые цены на газ в Европе снизились до 447 долларов за тысячу кубов

"Мы достаточно быстро приспособились (к санкциям – ред.). Я помню, еще (занимавший тогда пост президента США) Барак Обама в 2010, по-моему, году говорил, что экономика России уже лежит разорванная в клочья. Если такое желание есть, а оно, видимо, устойчивое и не меняется в зависимости от того, какая администрация находится у власти, мы давно уже сделали для себя вывод, что надо полагаться на себя, на тех, кто является договороспособным", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в СБ ООН.