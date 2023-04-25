БУДАПЕШТ, 25 апр — ПРАЙМ. В Брюсселе с пониманием относятся к односторонним решениям стран-членов ЕС по запрету импорта сельхозпродуктов с Украины и хотели бы их легализовать, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь на полях заседания Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству.

"Евросоюз принял меры четырех из пяти стран-членов, согласно которым в одностороннем порядке по решению национальных государств был запрещен импорт украинских сельхозпродуктов. В то же время на уровне Евросоюза такого закона нет. Евросоюз признал, что ситуация настолько серьезная, с пониманием относится к одностороннему решению стран-членов. В то же время он хотел бы легализовать это решение и ищет решения", — сказал Надь в видеообращении, транслировавшемся в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).

* Соцсеть запрещена в РФ как экстремистская