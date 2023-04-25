МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов в случае изъятия российских активов за рубежом, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. У США есть устойчивое желание разрушить экономику России, заявил Лавров

"Установить, что в случае лишения РФ и (или) российских юридических или физических лиц права собственности на имущество, находящееся на территориях иностранных государств, которые совершают в отношении РФ… недружественные действия… вводится временное управление в отношении… принадлежащих лицам недружественных иностранных государств… долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц", — говорится в указе.

Также временное управление может быть введено в отношении находящегося на территории РФ движимого и недвижимого имущества иностранных лиц, связанных с недружественными государствами, а также имущественных прав, принадлежащих лицам недружественных стран.

Из указа следует, что временный управляющий, которым назначено Росимущество, осуществляет полномочия собственника имущества, ценных бумаг, долей, находящихся во временном управлении, за исключением полномочий по распоряжению имуществом. Финансирование расходов, связанных с временным управлением, осуществляется за счет доходов от его использования. Временное управление прекращается по решению президента.

Также Путин утвердил перечень иностранных активов, которые попадают во временное управление Росимущества из-за изъятия российских активов за рубежом, среди них — доли в "Фортум" и" Юнипро", следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных… капиталах российских юридических лиц и имущественных лиц, в отношении которых вводится временное управление", — говорится в тексте указа.

Среди перечня, передаваемого во временное управление Росимуществу, называются 83,73% в "Юнипро", принадлежащих Uniper, 69,8807% в "Фортуме", принадлежащих Fortum Russia и 28,3488% в "Фортуме", принадлежащих Fortum Holding.