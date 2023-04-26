События в сфере макроэкономики и бизнеса 26 апреля
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 26 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (1кв2023)
|7,8%
|7% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (1кв2023)
|1,9%
|1,4% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (1кв2023)
|1,7%
|1,2% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (май)
|-29,5
|-27,9
|10:30
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|11:30
|GBP
|Великобритания — Производительность труда (4кв2022)
|0,9%
|0,3%
|12:20
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Керстин аф Йокник
|13:00
|EUR
|Франция — Общее число безработных
|2,781 млн
|2,79 млн
|15:00
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|15:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (март)
|-0,1%
|-0,2%
|15:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (март)
|-1,0%
|0,7%
|15:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (март)
|-91,99 млрд долл
|-89 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (март)
|0,3%
|0,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м)
|-3,6%
|-0,3%
|16:45
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Аннели Туоминен
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-4,581 млн барр
|-1,667 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-1,088 млн барр
|0,667 млн барр
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 5-летних казначейских нот
|3,665%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|10:00 мск
|RUB
|Группа Мать и дитя — ГОСА (реестр закрыт 31.03.2023, в очной форме /клинический госпиталь "Лапино"/, назначение директоров компании)
|RUB
|Трансконтейнер — СД (вопрос выплаты див-дов 2022)
https://1prime.ru/state_regulation/20230426/840472990.html