МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на май увеличился до минус 25,7 пункта с пересмотренного значения апреля в минус 29,3 пункта, сообщает исследовательская компания GfK. СМИ отметили разницу цен на продукты в супермаркетах Австрии и Германии

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ждали показатель на уровне минус 27,9 пункта после первоначального уровня апреля в минус 29,5 пункта.

Кроме того, индекс ожидания роста заработных плат на апрель вырос до минус 10,7 пункта с минус 24,3 пункта в марте, а "готовность потребителей покупать" увеличилась до минус 13,1 пункта с минус 17 пунктов.

Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в стране в апреле вырос до 14,3 пункта с 3,7 пункта месяцем ранее.

"После довольно незначительного роста в прошлом месяце в этом месяце потребительские настроения демонстрируют явные признаки подъема. Тем не менее, значение все еще остается ниже… уровней примерно трехлетней давности", — прокомментировал эксперт GfK по потребительским настроениям Рольф Бюркль (Rolf Burkl).