МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Санкции не прекратятся сразу, так как экс-партнеры России зашли слишком далеко, чтобы просто взять и отступить, поэтому власти РФ просчитывают все риски, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе марафона "Знание. Первые". В ФРГ на одном из примеров показали бессмысленность санкций против России

"Мы понимаем, что санкции — это не временное явление, они не прекратятся в одночасье. Наши бывшие партнеры зашли слишком далеко, чтобы просто взять и отступить, и мы продолжаем просчитывать риски, чтобы быть готовыми к любому развитию событий", — сказал он.