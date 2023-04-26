МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал оперативно завершить подготовку всех документов и порядок предоставления финансирования фонду поддержки участников СВО. Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ серии 26241

"Правительством подготовлено решение об утверждении устава Фонда. И необходимо в ближайшее время при участии министерств и ведомств завершить подготовку всех нормативно-правовых документов и порядок предоставления финансирования Фонду", — сказал он на заседании Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.

Мишустин добавил что также необходимо упорядочить процедуры приобретения для нужд Фонда лекарственных препаратов, медицинских изделий и другой востребованной продукции и установить централизованный информационный учет сведений обо всех гражданах, кому будет оказываться такая поддержка.

"Важно организовать эту работу эффективно, чтобы оперативно и комплексно помогать нашим защитникам и их близким, без бюрократизма и проволочек, как подчеркивал президент", — сказал премьер.

Он отметил, что отделения Фонда появятся во всех субъектах РФ, они начнут помогать с предоставлением мер социальной, медицинской, психологической помощи как самим защитникам, так и их семьям, решать любые насущные вопросы, в том числе, связанные с реабилитацией. —0-