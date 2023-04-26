МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Директор по продажам PlayStation в России и СНГ Алексей Рогозин перешел в "М.Видео-Эльдорадо" для усиления позиций компании в направлениях "умного" дома и товаров для гейминга, сообщает ритейлер. Польша будет финансировать фермеров из-за наплыва украинского зерна

До этого, во вторник, "Яндекс Маркет" сообщил, что нанял команду специалистов из IKEA, которая прекратила деятельность в России.

"Группа "М.Видео-Эльдорадо"… объявляет о кадровых изменениях в коммерческом департаменте. На должность руководителя бизнес-юнита "Развлечения и гаджеты" назначен Алексей Рогозин, ранее занимавший позицию директора по продажам PlayStation в России и СНГ", — говорится в сообщении ритейлера.

Отмечается, что в зоне ответственности Рогозина — управление закупками, развитие ассортимента, взаимодействие с поставщиками и управление продажами. Сергей Сухоруков, ранее возглавлявший это направление, принял решение продолжить карьеру за пределами компании. "В роли руководителя бизнес-юнита "Развлечения и гаджеты" Алексей Рогозин сфокусируется на дальнейшем усилении позиций группы в активно развивающихся направлениях "умного" дома и товаров для гейминга", — добавил ритейлер.

Ранее Рогозин работал в российском подразделении компании Sony Electronics, где отвечал за продажи и развитие дистрибуции PlayStation в России и экспансию на рынки стран СНГ, а также занимал лидирующие позиции в продажах и продуктовом маркетинге в Bosch and Siemens Group и Nokia.

В прошлом году Sony приостановила деятельность в России. Ограничения коснулись импорта приставок PlayStation и работы магазина PlayStation Store.