МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Беспилотные грузовики начнут массово перемещаться между российскими городами в ближайшие два года, заявил советник по корпоративному управлению "Яндекса", председатель совета директоров Российской экономической школы Алексей Кудрин. Польша будет финансировать фермеров из-за наплыва украинского зерна

"Может быть, сейчас грузовики между городами, я думаю, в ближайшие два года уже они появятся. Где без водителя уже он будет провозить по специальной навигации или по специально отведенной полосе или дороге, даже не нужна полоса", — сказал Кудрин в ходе федерального просветительского марафона "Знание".

Кудрин напомнил, что пять лет назад он сказал, что встретить беспилотный автомобиль на улице станет обычным делом через 10 лет. "Это я сказал в 2018 году, значит, в 2028 вы будете видеть каждый день на дорогах беспилотные автомобили", — подчеркнул Кудрин.

В феврале замгендиректора "Камаза" Михаил Матасов сообщал РИА Новости, что компания планирует приступить к коммерческим беспилотным грузоперевозкам по трассе М-11 "Нева", связывающей Москву и Санкт-Петербург, в июне этого года. Уточнялось, что речь идет о четвертом уровне автономности, то есть в салоне будет присутствовать водитель.