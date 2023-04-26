БЕРЛИН, 26 апр — ПРАЙМ. Министерство финансов Германии приняло к сведению и рассматривает последствия передачи под управление Росимущества российской дочки энергохолдинга Uniper компании "Юнипро", сообщил журналистам в среду представитель ведомства. "Фортум" по требованию Росимущества сменил гендиректора

"Мы приняли к сведению и рассматриваем последствия", — заявил он на брифинге кабмина страны.

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Указом утверждается перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества. В него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума".