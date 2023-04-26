МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Пассажирские круизные перевозки по внутренним водным путям России по итогам 2022 года выросли на 50%, в текущем году рост прогнозируется на уровне 15-20%, сообщил руководитель Росморречфлота Захарий Джиоев. "Фортум" по требованию Росимущества сменил гендиректора

"В прошлом году… выстрелили (внутренние — ред.) круизные перевозки. Рост составил отдельно по направлению до 50%", — сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

По его словам, в 2023 году показатель роста, по прогнозам Росморречфлота, составит 15-20%.

Джиоев отметил ряд факторов, способствовавших значительному росту круизных перевозок, в том числе работу инфраструктуры.

"Инфраструктура конечно показывает развитие… Для круизной навигации очень важно чтобы инфраструктура и гидротехника работали как часы", — отметил он.