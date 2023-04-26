МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Анализ больших данных убедил бывшего министра финансов России Алексея Кудрина в том, что выплаты материнского капитала положительно влияют на демографию в стране; как заявил он в ходе федерального просветительского марафона "Знание.Первые", за 10 лет рождаемость в России выросла на 20%. Нефть Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель впервые с 31 марта

"Вот анализ с применением разно комплекса методов анализа, не только анализа баз данных, но и данных рождаемости, смертности, переписи, микроданные, причем по специальным моделям, доказали даже мне, министру финансов, то, что выплаты материнского капитала положительно влияют на демографическую ситуацию в стране", — сказал Кудрин, занимающий сейчас должность советника по корпоративному управлению "Яндекса".

По его словам, на демографию влияют множество факторов. "Когда мы отделяем одни факторы от других, мы, наконец, вычистили все факторы, которые позволяют нам определить, что да, материнский капитал реально влияет на рождаемость. В течение 10 лет примерно на 20%", — отметил Кудрин.

Материнский капитал – мера поддержки, предусмотренная нацпроектом "Демография". Он предоставляется на вторых (или последующих) детей с 2007 года. С 2020 года материнский капитал распространен на первенцев.

Средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячные выплаты на детей до 3 лет, социореабилитационные услуги для детей с инвалидностью и накопительную пенсию матери.

Размер маткапитала на первого ребенка составляет 586,9 тысячи рублей, на второго и последующего ребенка, если семья ранее не получала маткапитал – 775,6 тысяч рублей. Если семья уже оформляла маткапитал на первого ребенка, то при рождении второго ребенка размер сертификата будет увеличен на 188,6 тысячи рублей.