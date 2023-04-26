БЕРЛИН, 26 апр — ПРАЙМ. Инфляция в Германии в текущем году ожидается на уровне 5,9% вместо ранее прогнозируемых 6%, а рост ВВП составит 0,4%, что на 0,2 процентного пункта больше предыдущего прогноза, сообщил в среду министр экономики страны Роберт Хабек, представляя весенний прогноз ведомства на текущий год. Доверие потребителей к экономике Германии выросло сильнее прогноза

"По сравнению с нормальным годом это всё ещё слишком высокие показатели", — заявил Хабек. По его словам, прогнозируемая инфляция в 5,9% достигнет в этом году своего максимума.

В следующем году министерство рассчитывает достичь показателей в 1,6%.

По словам министра, тем самым наблюдается постепенное восстановление показателей, несмотря на геополитические конфликты.

В 2022 году ВВП Германии вырос на 1,8%.