МАДРИД, 26 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил в среду, что некоторые страны-члены Европейского союза не хотят одобрять торговое соглашение с южноамериканским блоком Меркосур, но его правительство пытается убедить их одобрить сделку. Экономист призвал страны Латинской Америки бороться с кризисом блоком

"В ЕС действительно есть страны, которые сомневаются в завершении этого важного соглашения, но я считаю, что эти сомнения должны быть развеяны, если мы подумаем обо всем потенциале соглашения такого масштаба", — сказал Санчес на совместной пресс-конференции с президентом Бразилии Луисом Инасио Лула да Силва в Мадриде.

Во второй половине этого года председательство Испании в Совете ЕС совпадет с председательством Бразилии в Меркосур, что, по мнению лидеров обеих стран, является исключительной возможностью для того, чтобы довести соглашение до конца.

"Бразилия и Испания разделяют мнение, что это соглашение является краеугольным камнем для более тесных отношений между Европейским Союзом и странами, входящими в Меркосур. Европе нужны союзники, и Латинская Америка и Карибский бассейн — один из тех регионов, на которые мы должны обратить внимание в данный момент", — сказал Санчес.

Накануне президент Бразилии заявил, что страны-члены Меркосур и ЕС ведут диалог о завершении двустороннего договора, выразив надежду на прорыв в переговорах в этом году.

Спустя два десятилетия дискуссий, в июне 2019 года, был предварительно заключен Договор о свободной торговле между ЕС и Меркосур (объединение Уругвая, Парагвая, Бразилии и Аргентины). Однако с тех пор он так и не был ратифицирован из-за опасений ряда стран, особенно Франции, по поводу вырубки лесов Амазонки и приверженности Бразилии мерам по борьбе с изменением климата.