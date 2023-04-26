МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Украинский и китайский мирные планы нашли общие точки соприкосновения, при этом Киев от переговоров с Пекином изначально не ожидал определенных договоренностей, заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров. Нефть Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель впервые с 31 марта

"Состоялся обмен мнениями. Глава КНР уже лично представил китайский мирный план, Владимир Зеленский рассказал о своей формуле мира. Приятно, что есть некоторые точки пересечения. Это касается неиспользования ядерного оружия, а также то, что нельзя государственные ядерные объекты брать в заложники. С них можно начинать и развивать диалог", — сказал Никифоров в эфире телеканала "Рада".

Он добавил, что Киев осознавал, что это первый серьезный диалог после длительного перерыва, поэтому от него "не ожидали никаких определенных договоренностей". Никифоров добавил, что давать оценку разговору рано, "это была ознакомительная лекция, за которую оценки не ставят".

"Посмотрим, с чем он (бывший посол КНР в РФ Ли Хуэй) приедет. Я так понимаю, он приедет, чтобы более детально ознакомиться с нашей позицией, мы настроены очень позитивно…" — подытожил пресс-секретарь Зеленского.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Зеленский заявил, что разговор был длинным и содержательным, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае.