ВАРШАВА, 26 апр — ПРАЙМ. Польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства и торгового представительства России, сообщил РИА Новости глава российской дипмиссии Сергей Андреев. На Украине заявили, что мирные планы Пекина и Киева нашли общие точки

Ранее счета посольства были заморожены польской стороной, якобы по подозрению в том, что они могут быть использованы в целях отмывания денег или терроризма.

"Мы получили уведомление от прокуратуры о том, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры", — рассказал посол.

Вслед за этим банк Santander сообщил, что прекратил сотрудничество с посольством и закрыл счета, добавил он. Посол уточнил, что речь идет о "значительных средствах", которые находились на счетах как в долларах США, так и в польских злотых.

Он оценил произошедшее, как "грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях".