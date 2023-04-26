МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 18 по 24 апреля ускорилась до 0,1% с 0,04% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 1,99%, свидетельствуют данные Росстата. First Republic Bank намерен продать активы выше рыночной цены, собщили СМИ

"За период с 18 по 24 апреля 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала апреля — 100,31%, с начала года — 101,99%", — говорится в документе.

По данным статистического ведомства, рост цен на плодоовощную продукцию ускорился до 0,9% с 0,7% на предыдущей отчетной неделе. В том числе лук подорожал на 12,6%, капуста — на 10,7%, морковь — на 2,6%, бананы — на 1,7%, яблоки — на 0,7%, свекла столовая — на 0,4%. В то же время цены на огурцы снизились на 1,5%, на помидоры — на 1,3%, на картофель — на 0,9%.

Из 33 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 13 наименованиям. Сильнее всего подешевели яйца — на 1%, гречка — на 0,85%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 0,81%, подсолнечное масло — на 0,74%, фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,64%, вермишель — на 0,59%. Также снизились цены на мясные консервы для детского питания — на 0,4%, пшено — на 0,3%, овощные консервы для детского питания и стерилизованное молоко — на 0,2%, чай — на 0,1%.

Подорожали 20 наименований продуктов, сильнее всего свинина, в среднем на 1,15%. Следом идут мука и мясо кур — они выросли в цене на 0,87% и 0,82% соответственно. Сахар подорожал на 0,72%, рыба — на 0,53%, баранина, вареная колбаса — на 0,3%, полукопченые и варено-копченые колбасы, сосиски, сардельки, сыры, творог, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, рис — на 0,2%, говядина, сливочное масло, сухие молочные смеси для детского питания, хлеб ржаной, соль — на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости рост цен зафиксирован на пеленки для новорожденных — на 0,9%, зубные щетки — на 0,4%, сухие корма для домашних животных — на 0,2%, гигиенические прокладки, хозяйственное мыло и туалетную бумагу — на 0,1%. Одновременно с этим цены на детские подгузники снизились — на 0,2%. Также подешевели зубные пасты, туалетное мыло — на 0,1%.

Телевизоры на отчетной неделе подешевели на 0,81%, смартфоны — на 0,47%, электропылесосы — на 0,28%. Стоимость нового отечественного автомобиля на неделе с 18 по 24 апреля выросла на 0,08%, иностранного — 0,24%. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо практически не изменились.

Росстат за период с 18 по 24 апреля зарегистрировал рост цен на поливитамины и корвалол — на 0,14% и 0,09% соответственно. При этом валидол подешевел — на 0,5%, анальгин, мазь "Левомеколь", препарат от кашля "Ренгалин" — на 0,4%, комбинированные анальгетики, нимесулид — на 0,3%, противовирусный "Эргоферон" — на 0,1%.

Стоимость полета в салоне экономического класса усилила снижение — до 2,3% с 0,16% на предыдущей отчетной неделе.