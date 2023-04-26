МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Промышленное производство в России в марте выросло на 1,2% впервые за год; по итогам первого квартала промышленность показала снижение в годовом выражении — на 0,9% после спада на 3% в четвертом квартале 2022 года, следует из данных Росстата. Недельная инфляция в России ускорилась до 0,1 процента

В марте текущего года по сравнению с предыдущим месяцем промышленность выросла на 13,4%, с исключением сезонного и календарного факторов — на 1,3%.

Согласно данным Росстата, в сфере добычи полезных ископаемых промпроизводство в марте в годовом выражении снизилось на 3,6% после снижения на 3,2% в феврале; в первом квартале спад составил 3,3% год к году. Обрабатывающая промышленность в марте выросла на 6,3% в годовом выражении (впервые с февраля 2022 года) после спада на 1,2% месяцем ранее; за январь-март — также рост, на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов снижение производства в марте в годовом выражении составило 13,3% после 9,4% в феврале (в январе-марте — спад на 10,2%). Производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром в марте снизилось на 4% после роста на 2,7% в феврале (за первые три месяца текущего года — снижение на 0,2% год к году).

Как отметил Росстат, по сравнению с февралем 2023 года рост объемов показало абсолютное большинство отраслей, как в сырьевом секторе, так и в обрабатывающих производствах, а также в энергетическом секторе.

Среди отраслей, показавших в марте рост по сравнению с мартом 2022 года, Росстат перечислил: производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) – на 30,3%; выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий – на 22,5%; производство электрического оборудования – на 21,5%; выпуск прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) – на 13,1%; а также изготовление мебели; производство кокса и нефтепродуктов; металлургическое производство; производство кожи и изделий из кожи; выпуск одежды; производство продуктов питания и производство табачных изделий и другие.

При этом наибольшее снижение объемов производства в марте в годовом выражении произошло в отраслях: обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, производство бумаги; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.

В 2022 году промышленное производство в России снизилось на 0,6%. Минэкономразвития прогнозирует рост промышленности в текущем году на 0,2%.