МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 2,55% на 24 апреля против 2,82% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Российский рынок акций опустился на 0,25 процента за основную сессию

"За неделю с 18 по 24 апреля рост цен составил 0,10%. Год к году инфляция продолжила снижаться – до 2,55%", — говорится в документе.

Это минимальное значение инфляции в России с марта 2020 года (тогда она составила 2,5%).

Министерство указывает, что в секторе продовольственных товаров цены выросли на 0,24% при росте цен как на плодоовощную продукцию, так и на остальные продовольственные товары.

В сегменте непродовольственных товаров был зафиксирован рост цен на 0,02%. В секторе услуг цены практически сохранились на уровне прошлой недели. Выросли цены на бытовые услуги, при этом на туристические услуги цены снизились на фоне увеличения темпов удешевления авиабилетов на внутренние рейсы.

В апреле Минэкономразвития улучшило прогноз по инфляции в 2023 году до 5,3% с 5,5%. Что касается внутригодовой динамики, то министерство ждет, что в июне она будет на уровне 3,6% в годовом выражении, в сентябре ускорится до 4,7%, а в декабре до 5,3%. В 2024-2026 годах инфляция будет находиться на уровне 4%.