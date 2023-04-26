МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Количество мошеннических звонков, которые идут по мобильному телефону в России, в разы снизилось, при этом порядка 70-80% таких вызовов в стране сейчас происходят через WhatsApp, заявил глава Минцифры России Максут Шадаев.

"Я считаю, что за этот год вместе с операторами мы сделали очень большой прогресс, как мы его видим. Мы видим, что количество звонков которые идут по мобильному телефону, в разы снизилось… Всё это прекрасно даёт свой эффект. И сейчас мы явно видим, что 70-80% звонков мошеннических совершается не из обычной нумерации, а из WhatsApp. В этом смысле мы эту работу дальше будем продолжать", — сказал Шадаев во время конференции "Телеком: трансформация бизнес-моделей и поиск новых решений", организованной газетой "Ведомости".

По мнению министра, в сфере борьбы с подменой номеров уже есть вся регуляторика. "200 дел, насколько я знаю, административных возбуждено в отношении операторов, которые пропускают трафик с подменных номеров. Работа идёт, результат мы её видим", — отметил Шадаев.

Ведомство также договорилось с операторами про определенную конструкцию, по борьбе со спам-звонками. "Здесь тоже мы считаем, что в этом году будет значимый прогресс. Спам-звонки, не мошеннические, а если кто-то звонит с рекламой. Они тоже будут у нас отрегулированы, и таких звонков станет на порядок меньше", — добавил министр.

Роскомнадзор в конце декабря запустил первую очередь системы "Антифрод", которая позволяет усиливать контроль за телефонными вызовами и выявлять подменные номера. В середине РКН сообщил, что система предотвратила 135 миллионов мошеннических звонков.

"Антифрод" работает следующим образом: операторы связи подключаются к системе, при поступлении звонка оператор автоматически запрашивает у системы данные, что абонент произвел вызов, и если вызов реальный и номер не изменен, то устанавливается верифицированное соединение, уточняет ведомство.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность компании запрещена в России как экстремистская