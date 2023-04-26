МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Биржевые цены на бензин в России ускорили темпы роста на новостях о возможной корректировке демпфирующего механизма, сдерживающего рост цен на топливо, свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов понедельника снизилась на 0,87%, а Аи-95 вырос на 0,16%. Но во вторник рост цен обеих марок ускорился почти до 1%. По итогам торгов среды Аи-92 подорожал на 2,11%, до 49 576 рублей за тонну, Аи-95 — на 1,69%, до 55 486 рублей.

Ранее во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что правительство РФ рассматривает возможность сокращения субсидий нефтеперерабатывающим заводам в рамках механизма демпфера. По данным собеседников агентства, обсуждается увеличение базовой цены на бензин и дизельное топливо в формулах расчета демпфера на 50%, что может привести к ситуации, когда нефтяники будут делать выплаты в бюджет, а не наоборот, как сейчас. В Минфине РФ прокомментировали, что такие предложения не обсуждаются.

Вице-премьер РФ Александр Новак в среду сказал журналистам, что правительство все же обсуждает изменения в механизм демпфера, но не в тех параметрах, о которых писали в СМИ. По его словам, в ближайшее время предложения будут внесены в Госдуму. Детали он комментировать не стал.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.