МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. ВВП США в первом квартале, согласно первой оценке, вырос на 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после роста на 2,6% в четвертом квартале прошлого года, считают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Экс-советник ЦРУ назвал самого злейшего врага США

Соответствующий релиз бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует в четверг, 27 апреля, в 15.30 мск.

В то же время минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 22 апреля. Аналитики предполагают, что показатель увеличился на три тысячи — до 248 тысяч заявок.