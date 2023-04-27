МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 27 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
12:10 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)    
15:30 USD США — ВВП (кв/кв) (1кв2023) 2,6% 2,0%
15:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (1кв2023) 3,9% 3,7%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 245 тыс 248 тыс
17:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (март) 0,8% 0,5%
19:15 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты    
20:00 USD США — Аукцион по размещению 7-летних казначейских нот 3,626%  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 20.04) 600,2 млрд долл (на 13.04)  
  RUB РусГидро — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2023    
  RUB Юнипро — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2023    
  RUB ТГК-1 — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2023    
  RUB Яндекс — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2023    
  RUB X5 Group — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2023    
  RUB Fix Price — операционные результаты за 1кв2023    
  RUB Globaltrans — финансовая отчетность по МСФО за 2022    
  RUB Банк Санкт-Петербург- ГОСА (реестр закрыт 03.04.2023, в заочной форме, фин. див-ды 2022, реестр для выплаты — 10.05.2023) 0 (ао), 0,11 (ап) — див-д 2021 11,81 (ао), 0,11 (ап) (1П2022) + 21,16 (ао), 0,22 (ап) (фин2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB Московская биржа — ГОСА (реестр закрыт 04.04.2023, в заочной форме, див-ды 2022, реестр для выплаты — 12.05.2023, выборы наблюдательного совета ПАО) 0 — див-д 2021 4.84 (рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB Татнефть — СД (вопросы подготовки ГОСА, рекоменд. по фин. див-дам 2022) 16,52 (1П2021) + 9,98 (9м2021) + 16,14 (фин) (ао, ап) — див-д 2021 32,71 (1П2022) + 6,86 (9м2022) (ао, ап) — див-д 2022