События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 апреля
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 27 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|12:10
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|15:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (1кв2023)
|2,6%
|2,0%
|15:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (1кв2023)
|3,9%
|3,7%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|245 тыс
|248 тыс
|17:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (март)
|0,8%
|0,5%
|19:15
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 7-летних казначейских нот
|3,626%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 20.04)
|600,2 млрд долл (на 13.04)
|RUB
|РусГидро — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2023
|RUB
|Юнипро — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2023
|RUB
|ТГК-1 — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2023
|RUB
|Яндекс — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2023
|RUB
|X5 Group — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2023
|RUB
|Fix Price — операционные результаты за 1кв2023
|RUB
|Globaltrans — финансовая отчетность по МСФО за 2022
|RUB
|Банк Санкт-Петербург- ГОСА (реестр закрыт 03.04.2023, в заочной форме, фин. див-ды 2022, реестр для выплаты — 10.05.2023)
|0 (ао), 0,11 (ап) — див-д 2021
|11,81 (ао), 0,11 (ап) (1П2022) + 21,16 (ао), 0,22 (ап) (фин2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
|RUB
|Московская биржа — ГОСА (реестр закрыт 04.04.2023, в заочной форме, див-ды 2022, реестр для выплаты — 12.05.2023, выборы наблюдательного совета ПАО)
|0 — див-д 2021
|4.84 (рекоменд. СД) — див-д 2022
|RUB
|Татнефть — СД (вопросы подготовки ГОСА, рекоменд. по фин. див-дам 2022)
|16,52 (1П2021) + 9,98 (9м2021) + 16,14 (фин) (ао, ап) — див-д 2021
|32,71 (1П2022) + 6,86 (9м2022) (ао, ап) — див-д 2022
https://1prime.ru/state_regulation/20230427/840482781.html