МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Процесс постепенного отказа от доллара продолжится по нарастающей в странах Латинской Америки, вслед за Аргентиной и Бразилией последуют другие, заявил РИА Новости заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики МГИМО Борис Мартынов. В Латинской Америке рассчитывают на помощь системы "Мир" в дедолларизации

Ранее министр экономики Аргентины Серхио Масса сообщил, что страна на фоне проблемы с поддержанием резервов ЦБ переходит на оплату импорта из Китая в юанях.

Процесс постепенного отказа от доллара в регионе продолжится по нарастающей, выразил уверенность Мартынов.

"Я не считаю, что нынешние политико-экономические элиты США способны резко изменить ситуацию, скорее они будут ее только усугублять. Страны MERCOSUR давно стараются перейти на свою валюту, которая будет называться гаучо. В Андском сообществе наций тоже есть планы перехода на торговлю в валюте этой интеграционной структуры. Аргентина отстаивает свою политическую и экономическую независимость. Так что это только начало, но начало бурное и интригующее", — сказал он в беседе с агентством.

При этом эксперт указал, что спешить в этом вопросе не надо — экономические связи очень тонкие и завязаны на многие другие категории, нужно действовать решительно, но не торопясь. Экономист призвал страны Латинской Америки бороться с кризисом блоком

"Это позитивное развитие и для Аргентины, и для России, и для международно-экономических отношений. Доллар не привязан ни к золоту, ни к стабильной экономике, надо от него потихоньку избавляться. Тем более эти экономические санкции, когда пытаются манипулировать долларом в политических целях, это никому не нравится. Чем дальше, тем больше новых стран будут откалываться от долларовой сферы. Мы уже видим, что в рамках БРИКС страны планируют переход, а это крупнейшие экономики. Если они отказываются от доллара, то его судьбе тогда не позавидуешь ", — подчеркнул он.

Как заявила ранее секретарь по международным вопросам министерства финансов Бразилии Татьяна Розито, расчеты с Китаем в юанях ведут уже 25 стран. Среди этих государств — Чили и Аргентина, которые участвуют в китайской программе займов и инфраструктурного финансирования "Один пояс, один путь", призванной обеспечить благоприятные условия двустороннего сотрудничества.