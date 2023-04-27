МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Над США и долларом нависли мрачные тени из-за того, что Вашингтон теряет престиж в мировом сообществе, пишет японская Daily Shincho. Американские компании все чаще прибегают к реструктуризации долга, пишет FT

Вашингтон, превратившись в мирового полицейского, начал использовать доллар как инструмент санкций. Это, как отмечается, и обрушило его привлекательность — если ранее его доля в валютных резервах составляла более 70 процентов, то сейчас — уже менее 60 процентов. Кроме того, США заморозили номинированные в долларах валютные резервы российского правительства, что также вызвало опасение у стран глобального Юга: их может постигнуть подобная судьба, если они не будут подчиняться воле Белого дома. В итоге страны БРИКС начали уходить от доллара.

Издание также напомнило, что стоимость американской валюты поддерживается за счет внутреннего рынка Соединенных Штатов, которые имеют высокую ликвидность. Однако в мае ожидается, что госдолг США достигнет потолка в 31,4 триллиона долларов, а конгресс пока не согласился повысить лимит.

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти представил условия для изменения потолка, но администрация президента Джо Байдена не хочет принимать их.

"Если предел не будет поднят, это приведет к беспрецедентной ситуации, при которой американские власти объявят дефолт. Финансовые рынки, которыми гордятся США, погрузятся в хаос, и, как опасается вышеупомянутый Бернштейн, статус доллара как основной валюты заметно пошатнется", — предупредило издание.

Оно напомнило, что главная причина ухода от доллара — не страны БРИКС, а сами США. Если Вашингтон все же объявит дефолт, то это будет серьезный долларовый кризис, который мощно ударит по глобальной экономике.