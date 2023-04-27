БЕРЛИН, 27 апр — ПРАЙМ. Реальные зарплаты жителей Германии из-за роста цен на фоне инфляции за прошлый год снизилась на 4%, что стало наибольшим падением с момента начала сбора этой статистики в 2008 году, сообщило в четверг Федеральное статистическое ведомство (Destatis). Минэкономики Германии улучшило прогноз по ВВП и инфляции

"Потребительские цены в 2022 году выросли на 6,9%. Тем самым реальная заработная плата упала в среднем на 4,0% по сравнению с 2021 годом после того, как она уже снижалась в предыдущие два кризисных года", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что это не только третий год отрицательной динамики (-1,1% в 2020 году и —0,1% в 2021-м), но и самое сильное снижение реальных доходов граждан с момента начала сбора подобной статистики в 2008 году.

Изменение реальной заработной платы считается важным показателем для исчисления покупательной способности граждан.