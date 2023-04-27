2023-04-27T14:22:08+03:00
2023-04-27T14:22:08+03:00
2023-04-27T14:22:08+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230427/840486936.html
ЦБ Турции сохранил учетную ставку на уровне 8,5 процента
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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АНКАРА, 27 апр — ПРАЙМ. Центробанк Турции в четверг сохранил учетную ставку на уровне 8,5%, об этом говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета банка. "Комитет по... ПРАЙМ, 27.04.2023
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 27 апр — ПРАЙМ. Центробанк Турции в четверг сохранил учетную ставку на уровне 8,5%, об этом говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета банка.
"Комитет по кредитно-денежной политике принял решение сохранить ставку на уровне 8,5%", — отмечается в тексте.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что пока он находится у власти, в Турции не будет повышаться процентная ставка, несмотря на шаги, предпринимаемые в США и Европе.