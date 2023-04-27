АНКАРА, 27 апр — ПРАЙМ. Центробанк Турции в четверг сохранил учетную ставку на уровне 8,5%, об этом говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета банка.

"Комитет по кредитно-денежной политике принял решение сохранить ставку на уровне 8,5%", — отмечается в тексте.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что пока он находится у власти, в Турции не будет повышаться процентная ставка, несмотря на шаги, предпринимаемые в США и Европе.