МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов России, в ее рамках предполагается перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Минфин раскрыл порядок конвертации валюты для недружественных иностранцев

"Правительством подготовлена и принята долгосрочная программа социально-экономического развития этих субъектов. В рамках ее выполнения планируем перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий, восстановить производственные фонды, в целом сформировать условия для дальнейшего роста, а главное для благосостояния граждан и защиты их прав", — сказал он на заседании правительства.

Мишустин отметил, что предстоит практически заново выстроить системы здравоохранения, образования, соцзащиты, культуры, спорта.

"Ряд важных законодательных актов уже принят. Теперь необходимо последовательно выполнять запланированные мероприятия, чтобы новые регионы стали единым целом со всей страной", — сказал премьер.