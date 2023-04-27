МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Правление Нацбанка Украины (НБУ, ЦБ) приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% для сохранения устойчивого тренда снижения инфляции, сообщает в четверг пресс-служба регулятора. ЦБ Турции сохранил учетную ставку на уровне 8,5 процента

"Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых. Это поддержит эффекты от предыдущих мер по усилению привлекательности гривневых активов, позволит и дальше обеспечивать устойчивость валютного рынка и формировать надлежащие предпосылки для сохранения устойчивого тренда по снижению инфляции и смягчению наиболее обременительных валютных ограничений.", — сообщает пресс-служба на сайте НБУ.

В ЦБ отметили, что удержание учетной ставки на высоком уровне поддержит эффекты от предыдущих принятых мер и будет оставлять простор для дальнейшего роста привлекательности сбережений в гривне. В то же время стремительное снижение инфляции, накопление "комфортного уровня международных резервов" — создает предпосылки для пересмотра прогноза учетной ставки.

Отмечается, что центробанк готов корректировать время и темп изменения учетной ставки, отталкиваясь от дальнейшего развития событий на валютном рынке, инфляционной динамики, устойчивости международной поддержки и результативности мер обеспечения привлекательности гривневых инструментов, резюмировали в ведомстве.

ЦБ Украины 21 июля девальвировал национальную валюту — поднял официальный курс доллара сразу на 25%, до почти 36,6 гривны, объяснив это фундаментальными характеристиками экономики страны и укреплением доллара в мире. Тогда же регулятор сообщил, что, согласно базовому сценарию прогноза, учетная ставка будет сохраняться на уровне 25% минимум до второго квартала 2024 года.

ИНФЛЯЦИЯ

Нацбанк (НБУ, центробанк) Украины прогнозирует замедление инфляции в стране до 14,8% по итогам года вместо прогнозируемых ранее 18,7%, говорится в сообщении на сайте организации.

"В 2023 году инфляция замедлится до 14,8%, а в последующие годы – вернется к однозначному уровню. Инфляция будет снижаться и в дальнейшем, в частности из-за удешевления энергоносителей на мировых рынках, сдержанного внутреннего спроса, а также влияния монетарной политики НБУ. Учитывая комбинированный эффект указанных факторов и значительно лучшую, чем ожидалось, ситуацию в энергетическом секторе, НБУ пересмотрел прогноз инфляции на 2023 год – с 18,7% до 14,8%", — говорится в сообщении.

По прогнозу регулятора, в 2024 году инфляция снизится до 9,6%, в 2025 – до 6%.

Экономика уже в этом году вернется к росту, который ускорится в последующие годы на фоне заложенного в прогноз снижения рисков безопасности… Снижение рисков безопасности со следующего года, что предполагается в базовом сценарии прогноза НБУ, будет способствовать ускорению экономического роста – до 4,3% в 2024 году и до 6,4% в 2025 году", — также отметили в центробанке.

Ранее госслужба статистики сообщила, что инфляция на Украине по итогам марта в годовом выражении составила 21,3%. А глава нацбанка Андрей Пышный заявлял, что инфляция в стране остается на высоком уровне, по прогнозам регулятора, в 2023 году она замедлится до 18,7% с 26,6% в 2022 году.