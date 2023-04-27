МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Российские банки смогут пользоваться регуляторными послаблениями ЦБ при кредитовании приоритетных для экономики проектов до исчерпания лимита экономии капитала, который ограничен 10% капитала кредитной организации, сообщил начальник центра стратегического анализа департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Алексей Чаговец. Минфин раскрыл порядок конвертации валюты для недружественных иностранцев

Правительство РФ ранее утвердило перечень направлений проектов, приоритетных для структурной трансформации экономики. Как отметила в середине апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина, банки по этой таксономии смогут ориентироваться при кредитовании проектов, так как по ним предусмотрено стимулирующее регулирование. Потенциал кредитования в рамках этого подхода она оценила в 10 триллионов рублей. ЦБ рассчитывает начать применять стимулирующее регулирование для кредитования высокотехнологичных компаний во второй половине этого года.

"Для ограничения рисков для финансовой стабильности нам важно, чтобы банк мог самостоятельно восполнить капитал, если по проектам реализуются непредвиденные, неожиданные риски. Максимальный лимит (экономии капитала — ред.) будет определяться в размере 10% от совокупного капитала. И вот в соответствии с этими принципами он будет доступен рентабельным банкам, которые не используют временные послабления по надбавкам к нормативам достаточности капитала", — сказал Чаговец в ходе конференции "Банки. Трансформация. Экономика. 2.0".

ЦБ РФ предлагает для приоритетных проектов вводить понижающие коэффициенты при расчете кредитного риска — для проектов в сфере обеспечения технологического суверенитета они составят 0,3-0,7 (чем выше кредитное качество проекта, тем ниже коэффициент), а для проектов в сфере структурной адаптации – 0,5-0,9.

Банки смогут пользоваться этими послаблениями до тех пор, пока сэкономленные средства не составят 10% от капитала. Когда это произойдет, банки смогут продолжить кредитовать приоритетные проекты, но уже без регуляторных поблажек.