МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. ВВП США в первом квартале, согласно первой оценке, вырос на 1,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США. Минфин раскрыл порядок конвертации валюты для недружественных иностранцев

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста ВВП США на 2% в пересчете на год.

Реальные темпы роста потребительских расходов в США за отчетный период, по первой оценке, составили 3,7% после 1% в четвертом квартале 2022 года.

В четвертом квартале прошлого года ВВП США вырос на 2,6% в пересчете на год и на 0,9% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.

Данные по ВВП США ежемесячно публикуются бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.