МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 апреля, уменьшилось на 16 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 230 тысяч, сообщило министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали увеличения показателя до 248 тысяч заявок с изначального предыдущего значения в 245 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 4 тысячи, до 236 тысяч, с пересмотренного уровня предшествовавшей недели в 240 тысяч.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 апреля, снизилось на 3 тысячи с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,858 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 1,861 миллиона с изначального значения в 1,865 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.