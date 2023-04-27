МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Российские компании почти полностью отказались от международных расчетов в долларах, доля расчетов в евро незначительная и сходит на нет, завил замминистра финансов Алексей Моисеев. Мишустин назвал преимущества программы долгосрочных сбережений для россиян

"Я думаю, что ни для кого не секрет, что расчеты "рубль — доллар" трансграничные практически, я бы сказал, что их нет. Есть отдельно взятые эпизоды, которые изредка происходят, — с точки зрения системных, их нет. На рубль — евро немножко остались, но там тоже сходит на нет потихонечку", — заявил он, выступая на конференции "Банки. Трансформация. Экономика. 2.0".

Это связано с блокировкой российских счетов за рубежом, долгой проверкой платежей на предмет соответствия санкциям, а также нежеланием использовать такую валюту, потому что она просто может не дойти до адресата.

Он добавил, что, наконец-то, на Мосбирже обороты по мягким валютам вышли на уровень, "который более-менее соответствует уровню торговых взаимоотношений".

При этом, по его словам, менее активный рост по сравнению с другими валютами дружественных стран наблюдается в паре "рубль — рупия", в частности это связано с валютными ограничениями в Индии.