АЭС "АККУЮ", 27 апр — ПРАЙМ. "Росатом" готов к переговорам о строительстве новой АЭС в Турции, имеет свои предложения, заявил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. В TotalEnargies назвали условия остановки импорта российского СПГ в Европу

"Мы знаем о планах турецкого правительства (по новой АЭС — ред.), мы их поддерживаем. И мы готовимся к началу официальных переговоров. Когда эти переговоры стартуют — определит турецкое правительство", — сказал Лихачев в четверг перед церемонией завоза ядерного топлива на площадку первой в Турции АЭС "Аккую".

"У нас есть свои предложения и по техническому облику, и по локализации мощной в Турции, и по экономической фабуле, по тому, как управленчески сложить новый проект в Турции", — добавил Лихачев.

ПУСК ПЕРВОГО РЕАКТОРА

Пуск реактора первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции намечен на 2024 год, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Мы планируем в будущем году совершить физпуск, вывести реактор на минимально контролируемый уровень мощности, чтобы в 2025 году устойчиво выдавать электроэнергию", — сказал Лихачев журналистам в четверг перед церемонией завоза ядерного топлива на площадку первой в Турции АЭС "Аккую", строящейся "Росатомом".

Минимально контролируемый уровень мощности — это уровень, достаточный для контроля за начатой в активной зоне реактора самоподдерживающейся управляемой цепной ядерной реакцией. Атомщики в таких случаях образно говорят, что после выхода на минимально контролируемый уровень реактор "начинает жить".

Лихачев также напомнил, что осенью нынешнего года на блоке №1 намечено начать пуско-наладочные работы.