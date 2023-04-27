МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. План США ослабить Россию и ее экономику при помощи украинского конфликта провалился, пишет Global Times. США нашли главного нарушителя санкций против России. И он поплатится за это

"Власти в Вашингтоне твердят, что конфликт идет прекрасно: Украина побеждает, санкции работают, производство вооружений волшебным образом растет с каждым днем! Но постепенно американцы начинают понимать, что это не так", — говорится в публикации.

Белый дом надеялся, что украинский кризис уничтожит российскую экономику и рубль. Однако Москва перенесла введенные против нее санкции лучше, чем Европа, экономика которой истощилась без импорта российских энергоресурсов. При этом сами страны Запада столкнулись с острой нехваткой вооружения из-за помощи Киеву.