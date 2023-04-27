МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы увеличения поставок сельхозпродукции. Все блоки АЭС "Аккую" введут в эксплуатацию к 2028 году, заявил Эрдоган

"Договорились с президентом Турции о расширении взаимодействия в сельском хозяйстве — налаживание встречных поставок агропромышленной продукции, о координации, тематике международной продовольственной безопасности", — сказал Путин на церемонии доставки ядерного топлива на "Аккую".

Также Путин сообщил, что прорабатывается инициатива турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о безвозмездной отправке муки в нуждающиеся страны мира, ее будет производить турецкая мукомольная промышленность из российского зерна.

"Прорабатывается инициатива господина Эрдогана о безвозмездной отправке в наиболее нуждающиеся страны мира муки, которую из поставляемого российской стороной зерна произведёт турецкая мукомольная промышленность", — сказал Путин на церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" в режиме видеоконференции.

Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй — владей — эксплуатируй". Его стоимость — порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.

Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго — в апреле 2020, третьего — в марте 2021, четвертого — в июле 2022 года.